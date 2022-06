Sciuker, partnership con Cortizo per aumentare offerta mercato italiano

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che la, azienda spagnola da 1,6 miliardi di euro di fatturato e considerata il più grande produttore e distributore di sistemi in alluminio e PVC. L'accordo prevede ladi collezioni di finestre in pvc e in alluminio dalla alte performance termoisolanti e dal design contemporaneo."In un mercato molto legato al prezzo e quindi alla concorrenza dei paesi dell'Est Europa come specialmente in quello del PVC, questase vogliamo portare GC Infissi su livelli di marginalità in linea con le altre aziende del gruppo", ha spiegato l'"Con uno scenario di mercato che vede oltre 18 milioni di abitazioni da efficientare abbiamo investito e completato le installazioni e i test delle nuove linee automatizzate, quindi,".