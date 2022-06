Scuola, Anief pronto a lanciare ricorsi contro legge su formazione incostituzionale

(Teleborsa) - Laa scuola, introdotta dallaappena approvata dal Parlamento,, il quale afferma che. il testo della legge, che cambia anche il reclutamento degli insegnanti italiani, è stato modificato attraverso l’approvazione di un maxi-emendamento, ma mantiene ampi spazi di illegittimità.Il Presidente del sindacato,ha detto di non essere contrario alla formazione, ma ribadisce chechieste a migliaia di insegnanti,spettante solo a 5.000 persone."Non ci sembra seria una cosa del genere. Noi non siamo per il bastone e la carota, ma per la", afferma il sindacalista, ribadendo cheper quanto riguarda le migliaia didella scuola italiana, contro l'abuso dei contratti a termine".Il giovane sindacato, pertanto, si dice ancora, per far dichiarare la Legge 79/2022 incostituzionale, a causa della discriminazione nei confronti di professionisti della formazione, che non possono essere messi in competizione per andare a percepire una manciata di migliaia di euro dopo tre anni.