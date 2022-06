TIM ottiene validazione target ambientali dalla Science Based Targets initiative

(Teleborsa) -ottiene ladei propri, inseriti nel Piano Industriale 2022-2024, dalla, l’organizzazione internazionale che promuove la definizione di obiettivi misurabili di riduzione dell’impronta climatica.derivanti dall’attività produttiva dell’azienda (Scope 1) e dall’acquisto di energia elettrica (Scope 2), grazie anche all’impegno dial 2025. Inoltre entro il 2030,(Scope 3) relative all’acquisto di beni e servizi, all’acquisto di beni strumentali e all’utilizzo dei prodotti venduti ai clienti. La validazione di questi obiettivi di riduzione, calcolati rispetto al 2019,a raggiungere lain relazione alle attività a monte e a valle del proprio ciclo produttivo."La strategia climatica di TIM è parte integrante della ridefinizione del nostro modello di business. Affonda le radici in un Piano di Sostenibilità fatto di progetti concreti, che ci condurranno non solo alla riduzione delle emissioni della nostra attività produttiva, ma anche di quelle a monte e a valle della nostra filiera", sottolinea l’Amministratore DelegatoL’iniziativa Science Based Targets è promossa da(ex Carbon Disclosure Project),delle Nazioni Unite,(WRI),(WWF) per contenere il riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi sul clima.Strategia climatica ed economia circolare, insieme alla crescita digitale e alla valorizzazione del capitale umano, sono i pilastri ESG delle attività del Gruppo TIM.