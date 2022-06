Trasporto aereo, SITA: tecnologia aumenta tasso di soddisfazione dei passeggeri

(Teleborsa) - Sempre più passeggeri per volare decidono di affidarsi alle tecnologie touchless e al cellulare: questo è quanto emerge daldi, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo. Presentato oggi, il rapporto mostra come la pandemia abbia accelerato anche la digitalizzazione dei viaggi aerei e la disponibilità dei viaggiatori ad adottare le soluzioni digitali, mobile e touchless.I risultati evidenziano tuttavia che isiano unche ha rallentato l’automazione dei processi di viaggio (end-to-end), tantoché nel primo trimestre del 2022, nonostante un certo uso della tecnologia in questa fase, oltre la metà dei passeggeri ha fatto ricerche sui requisiti per i controlli sanitari e ha preferito presentare manualmente la. L'incertezza sui requisiti sanitari e sulle regole di viaggio ha probabilmente portato i viaggiatori a cercare una maggiore interazione con il personale aereo all’inizio del viaggio, nella fasi del check-in, etichettatura e consegna dei bagagli.Maggiore è il ricorso alladurante il viaggio, più i passeggeri sono risultati avere un grado di gradimento più elevato: dall’indagine emerge, infatti, che l'87% deiprova emozioni positive riguardo al controllo dell'identità, con un aumento dell'11% rispetto al 2016, lo stesso vale per l'84% dei passeggeri che manifesta soddisfazione durante il ritiro dei bagagli, con un incremento del 9%. Queste sono anche le aree in cui l'adozione dellaè aumentata maggiormente, grazie ai cellulari e ai gate automatizzati, con la metà dei passeggeri che ora riceve anche informazioni in tempo reale sulla consegna dei bagagli. Piace anche l’identità biometrica, visto che i passeggeri hanno dato a questa soluzione un voto di 7,3 su 10 (dove 10 rappresenta il massimo del comfort), a riprova che i viaggiatori dopo lavorrebbero semplificare alcune fasi del viaggio.Mentre la ripresa prova a farsi più rapida e costante, l'evidenzia che i passeggeri nel 2023 vogliono volare di più rispetto a prima della pandemia, prevedendo una stima di 2,93 voli per passeggero nel corso dell’anno per i viaggi business e 3,90 per il tempo libero. Nel valutare se volare o meno, i principali ostacoli sono il prezzo dei, i rischi per la salute e i. Laè un ulteriore fattore decisivo: circa la metà dei passeggeri apprezzerebbe che gli aeroporti e le compagnie aeree implementassero nuove soluzioni IT a sostegno della sostenibilità, quali il monitoraggio delledell'aeroporto per ridurre le emissioni e l'ottimizzazione delle rotte di volo per ridurre il consumo di carburante. Quasi tutti i passeggeri pagherebbero in media l'11% in più del prezzo del biglietto per compensare le emissioni di carbonio del volo., CEO di SITA, ha dichiarato: "È entusiasmante vedere che la domanda si sta riprendendo e sta addirittura superando i livelli precedenti alla pandemia, non solo per il tempo libero ma anche per i viaggi d'affari. Stiamo vedendo che i viaggi ‘tecnologici’ stanno diventando una realtà, a dimostrazione che il settore del trasporto aereo punta deciso alla digitalizzazione dei processi di viaggio e di tutte le operazioni necessarie. Inoltre, al fine di avere un viaggio più comodo e senza intoppi, constatiamo che i passeggeri sono sempre più favorevoli, durante tutta la durata del viaggio, all’uso di tecnologie su cellulare e di quelle che non richiedono contatto. Le soluzioni IT oggi sono fondamentali per la ripresa del trasporto aereo ed essenziali per un viaggio digitale post-pandemia”.In linea con le principali necessità espresse dai, SITA ha ampliato ildei propri servizi con SITA Flex-as-a-Service, una piattaforma di nuova generazione che consente alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri un'esperienza completamente mobile, garantendogli la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente alleesigenze dei viaggiatori, e con Swift Drop – parte di SITA Smart Path - , una soluzione di consegnasviluppata cone integrata aidi SITA, per migliorare notevolmente la gestione dei bagagli dal momento in cui vengono messi sul nastro trasportatore, identificando in pochi secondi i bagagli in sovrappeso o fuori misura.