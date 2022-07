Alleanza lancia "Club Protection" a favore dei Clienti che presentano due amici

Gruppo Generali

(Teleborsa) -, società del, una iniziativa dedicata a tutti iin ambito Protezione, Previdenza, Investimento o Risparmioche poi diventano Clienti entro il 31 dicembre 2022.I Clienti entrano cosi a far parte dell’e possonoall’interno del, composto da 6 soluzioni utili e vantaggiose per la propria protezione e per quella di tutta la famiglia: On Protezione Casa, che prevede l’assistenza di una rete di professionisti e artigiani qualificati per risolvere gli inconvenienti domestici;, che offre un pacchetto di servizi di assistenza per tutelare la salute degli animali domestici;, che include un’assistenza h24 per la salute attraverso la piattaforma digitale MyClinic;, che mette a disposizione il cuscino antiabbandono Tata Pad;una copertura saute per viaggiare serenamente in Italia e Europa;per il soccorso stradale in caso di inconvenienti .