Banche, CdA approvano progetto di fusione di BRS in BCP

(Teleborsa) - I rispettivihanno, a conclusione degli approfondimenti svolti con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ilrelativo alla prospettata operazione di integrazione di Banca Regionale di Sviluppo (BRS) in Banca di Credito Popolare (BCP). Il rapporto di cambio previsto, come comunicato il 30 maggio 2022, consiste in una azione ordinaria BCP per 30 azioni ordinarie di BRS detenute. Condizionatamente al rilascio dell'autorizzazione della Banca d’Italia, il progetto di fusione tra le due banche campane sarà portato all'approvazione delle rispettivedei sociBCP intende ottenere: un incremento dei ricavi derivanti dalla crescita delle masse e del numero dei clienti e dall'ampliamento delle possibilità di; un programma di, per rendere sostenibile il percorso di aggregazione, partendo dalla riduzione dei costi di struttura;complessivi principalmente rappresentati dal rischio di concentrazione, nonché esposizioni verso clientela classificate come non performing;legati alla recente evoluzione normativa, in particolare in materia di aggregazione tra imprese.La stipula dell'atto di fusione è sospensivamente condizionata al verificarsi di talune condizioni standard per operazioni di tale natura tra cui, inter alia, la realizzazione da parte di BRS, entro il 30 novembre 2022, di(crediti deteriorati lordi su crediti totali verso la clientela) entro limiti prefissati, maggiormente intonati con i benchmark di settore.KPMG Advisory in qualità di consulente finanziario; Studio legale Gianni Origoni & Partners in qualità di consulente legale e regolamentare, Archè in qualità di esperto indipendente.Prometeia in qualità di consulente finanziario; Studio Gemma Provaggi De Andrè in qualità di consulente legale; Studio Prof. Amaduzzi e Studio Prof. Gatti, in qualità di esperti indipendenti.