Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 86.334 nuovi casi e 72 morti. Numero dei positivi sfiora il milione

(Teleborsa) - Aumentano ada Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 83.274) mentre salgono a(ieri 59). È quanto emerge dalRimane sostanzialmente stabile ilche si attesta al 27,3% rispetto al 28,1% con 316.040 tamponi effettuati tra antigenici e molecolari.Sono 264 i, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 37. Isono 6.830, 238 in più rispetto a ieri.Complessivamente ilè pari a, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.610.011 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.425. I dimessi e i guariti sono 17.512.580, con un incremento di 42.611.Ancora in aumento – secondo il– l'indice di trasmissibilità e incidenza dei casi Covid: nel periodo 7-20 giugno, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto all'1,07 della settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. Balzo dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100mila abitanti per il periodo 24-30 giugno contro il precedente dato di 504 ogni 100mila (17-23 giugno).Anche questa settimanaTredici Regioni/PA sono a rischio moderato, mentre scendono da 9 a 8 le Regioni/PA classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza; tre di queste sono ad alta probabilità di progressione. Venti Regioni/PA riportano almeno una singola allerta di resilienza; 8 Regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza."Nonostante il periodo estivo in cui molte attività vengono svolte all'aperto, – evidenzia il– si conferma una fase epidemica acuta caratterizzata da un forte aumento dell'incidenza, da una trasmissibilità (sia calcolata su casi sintomatici che su casi ricoverati in ospedale) al di sopra della soglia epidemica e da un aumento nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva. In questa fase si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia".