Europa, Fitch avverte: "Impatto razionamento gas pesante con taglio PIL fra 1% e 2%"

(Teleborsa) -dovuto addelle forniture. Per l'agenzia di ratingi rischi sono aumentati "in modo significativo" dopo la recente interruzione delle forniture attraverso il gasdotto Nord Stream 1."Nel nostro Global Economic Outlook di giugno le nostre previsioni di crescita per l'Eurozona - al 2,6% nel 2022 ed al 2,1% nel 2023 -erano supportate da uno scenario di base che non presupponeva né un arresto improvviso delle esportazioni russe di gas naturale nell'Eurozona né alcun razionamento del gas", spiega l'agenzia statunitense, aggiungendo "ilverso l'Europa ha rinnovato la preoccupazione che lasia pronta a, con la Germania che ha recentemente attivato la fase due del piano di emergenza nazionale"."La continuadelle importazioni di gas attraverso il, a meno che non venga compensata con flussi più elevati attraverso altri gasdotti - si sottolinea -la capacità del continente di soddisfare il fabbisogno di gas durante l'alta stagione del riscaldamento invernale, nonostante gli sforzi per costruire riserve e ridurre la dipendenza dal gas russo".Per Fitch il razionamento del gas è ora uno scenario sempre più probabile, che potrebbe ad un. Il razionamento di gas infatti intaccherebbe la produzione delle industrie che utilizzano il gas come input chiave, con un impatto a catena sulle imprese lungo tutta la catena di approvvigionamento. C'è da tener conto che negli ultimi anni le importazioni di gas russo hanno rappresentato circa il 30% del totale delle importazioni per l'eurozona e il 60% del consumo di gas tedesco.Ovviamente, le cui stima è altamente incerta, mentre i piani dell'UE di aumentare il gas in stoccaggio all'80% della capacità entro il 1° novembre sembrano impegnativi. In ogni caso, il raggiungimento dell'obiettivo aumenterebbe le riserve dell'UE solo al 20% del consumo annuo di gas, dall'attuale 15% circa.Inoltre, dalla quantificazione degli impatti sul PILe sulla spesa derivante dall'aumento dei prezzi dell'energia, l'impatto della maggiore incertezza sulla spesa in conto capitale e le ricadute transfrontaliere dovute alla minore crescita in Germania e Italia. Un sostegno fiscale mirato potrebbe in parte compensare lo shock sui redditi reali, ma è improbabile che la BCE cambi rotta sulla stretta monetaria.Fitch ricorda che le sue previsioni di giugno indicavano una crescita modesta dello 0,1% del PIL dell'Eurozona trimestre su trimestre dal secondo al quarto trimestre 2022, graze al rimbalzo dei servizi e dell'attività turistica, il razionamento del gas e l'aumento dei prezzi potrebbero facilmente guidare, quando la domanda di energia è particolarmente elevata. Una leggera contrazione del PIL in entrambi i trimestri comporterebbe undal 2,1% già indicato.