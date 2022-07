Giornata drammatica a Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino die sulle altre piazze asiatiche, sui timori di una nuova recessione USA provocata dall'inflazione.L'indice giapponesechiude con una pesante flessione del 2,02%: prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.La borsa di Hong Kong è rimasta chiusa per festività; pesante la piazza di(-1,59%).Variazioni negative per(-0,93%); consolida i livelli della vigilia(+0,01%).Composto ribasso per l', in flessione dello 0,74% sui valori precedenti. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,22%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 53,3 punti).