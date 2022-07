MEF, fabbisogno settore pubblico in miglioramento nel 1° semestre

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha comunicato che nel mese di2022 ilsi è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 6.000 milioni di euro, in miglioramento di circa 9.700 milioni rispetto al corrispondente valore di giugno 2021, che si era chiuso con un fabbisogno di 15.693 milioni. Il fabbisogno deldell'anno in corso è pari a circa 41.700 milioni, in miglioramento di circa 43.000 milioni rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2021 (84.691 milioni)."Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il miglioramento del saldo è dovuto in larga misura all'andamento positivo degli incassi fiscali legato all'aumento dei versamenti dell', deie delleche hanno più che compensato il calo delle accise sugli olii minerali e all’aumento dei tributi comunali versati", commenta il ministero in una nota."Il risultato positivo è stato accentuato dalla riduzione dei pagamenti dovuta alda parte dell'Agenzia delle Entrate che ha più che compensato i maggiori prelievi degli Enti di Previdenza, l'aumento della spesa per stipendi dovuto alla liquidazione degli arretrati e dei rinnovi contrattuali per il personale del comparto delle Funzioni Centrali e la maggiore spesa delle Amministrazioni centrali e territoriali", viene aggiunto.La spresenta una riduzione di circa 140 milioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.