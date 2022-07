MeglioQuesto, Value Track apprezza M&A e alza stime

MeglioQuesto

(Teleborsa) - ValueTrack ha aggiornato il fair value e le stime su, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale. La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha siglato un contratto preliminare per, digital agency specializzata nell'offerta di soluzioni di lead generation altamente profilate attraverso l'utilizzo di piattaforme proprietarie.Gli analisti affermano di "", che consente a MeglioQuesto di: offrire soluzioni proprietarie per la misurazione delle prestazioni delle campagne digitali e la generazione di lead sia per le società di servizi che per quelle di prodotto; accelerare l'integrazione dei servizi sui tre canali del Gruppo (Human, Voice, Digital)."L'accordo dovrebbe, consentendo così ai ricavi e all'EBITDA di Smart Contact di aumentare rispettivamente di 2x e 3x nel 2023 rispetto al 2021, mentre l'utile per azione 2023 di MeglioQuesto dovrebbe aumentare di circa il 27%", si legge nella ricerca.Siccome sono in corso diverse operazioni con impatto sul capitale della società, ValueTrack calcola 4,35 euro di(rispetto a un precedente di 4 euro). Attenendosi al numero di azioni attualmente in circolazione, il fair value non completamente diluito si attesta a 4,85 euro per azione (da 5 euro).Value Track si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 99,5 milioni di euro, undi 20,1 milioni di euro e undi 7,4 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 138,7 milioni di euro, 30,3 milioni di euro e 13,8 milioni di euro.