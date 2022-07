Sostenibilità delle infrastrutture: Gruppo FS partecipa a confronto

(Teleborsa) -al centro dell'incontro che si è svolto ieri in diretta streaming dal campus diNe dà notizia, portale informativo delsottolineando che all'evento dal titolo "Per una concreta e misurabile sostenibilità delle infrastrutture”, organizzato da, era presente anche il, con la partecipazione diCome e con quali strumenti si misura la sostenibilità nelle infrastrutture? I dati disponibili sono sufficienti? E quali sono le azioni che centri di ricerca, piattaforme di logistica e di mobilità stanno portando avanti? Queste alcune delle domande alIn particolare,ha fatto riferimento fin dall’inizio alprevisti per migliorare l’efficienza dei sistemi ferroviari e stradali, dedicati in buona parte alle tecnologie.viene ripensato il modello di sviluppo infrastrutturale, uno dei fattori abilitanti del Piano decennale. Ciò significa integrazione delle esigenze dei territori nello sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, proprio per dare quel carattere ambientale, territoriale ed economico alla sostenibilità", spiega Nardinocchi. Tutto questo è pensato, all’interno di una politica di Gruppo, per raggiungere gli obiettivi di una mobilità intelligente e una costruzione efficiente delle infrastrutture, a partire innanzitutto da manutenzioni di tipo predittivo,Ma con quali strumenti è possibile misurare la sostenibilità?abbiamo sviluppato alcuni strumenti tecnologicamente avanzati adottando il protocollo Envision, implementando una metodologia a norma ISO 14064 per l’impronta climatica e ponendo attenzionecon dispositivi digitali che fanno uso di BIM o Digital Twin. Il tutto è inserito in un sistema di gestione integrato della qualità, che prevede anche metodologie applicate agli edifici per verificare le prestazioni energetiche", ha sottolineato Nardinocchi. Diinfatti, è una gestione digitale dell’informazione in grado di fornire un set di datiInoltre,ha introdotto il cosiddettoun nuovo strumento operativo in grado di indirizzare il progettista nella scelta di soluzioni e materiali meno impattanti.Tra i temi trattati dall’anche l’importanza di inserire all’interno dei team di progetto un esperto di sostenibilità «che abbia la possibilità di promuovere una strategia comune che abbia al centro la responsabilità condivisa, consentendo di creare e mantenere un dialogo stabile fra committente, progettisti, territorio e istituzioni.