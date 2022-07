Wall Street chiude in calo, peggior primo semestre dal 1970

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione sulla scia dei rialzi dei tassi della Fed per contrastare l'aumento dell'inflazione.Ilche accusa una discesa dello 0,82%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.785 punti con il peggior semestre dal 1970. In ribasso il(-1,33%); sulla stessa linea, in rosso l'(-1,02%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,04%),(-1,56%) e(-1,54%).del Dow Jones,(+2,10%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%.Tra i(+2,21%),(+2,01%),(+1,03%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,16%.In perdita, che scende del 4,60%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (preced. 57 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 56,1 punti).