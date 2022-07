Clima, Lagarde: passi concreti per incorporare il cambiamento climatico nella politica monetaria

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo dellaha deciso di "adottare ulteriori misure per includere le considerazioni sui cambiamenti climatici nel quadro di politica monetaria dell'Eurosistema" e di "adeguare le partecipazioni in obbligazioni societarie nei portafogli didell'Eurosistema e nel suo quadro di garanzia, di introdurre requisiti di informativa sul clima e di migliorare le sue pratiche di gestione del rischio"."Con queste decisioni stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico in un'azione reale", ha commentato la presidente della BCE. Lagarde ha spiegato che l'Istituto sta "compiendo ulteriori passi concreti per incorporare il cambiamento climatico nelle nostre operazioni di politica monetaria. E, come parte della nostra agenda climatica in evoluzione, ci saranno più passi per allineare le nostre attività con gli obiettivi dell'accordo di Parigi".Lehanno riguardato le partecipazioni in obbligazioni societarie, il quadro delle garanzie, i meccanismi informativi delle società e la gestione del rischio. In prospettiva, il Consiglio direttivo si è impegnato atutte le misure delineate in precedenza, ne valuterà gli effetti e, se necessario, le adeguerà: per confermare che le misure continuano a conseguire i loro obiettivi di politica monetaria; per assicurare, nell’ambito del suo mandato, che le misure pertinenti seguitano a sostenere il percorso di decarbonizzazione ai fini della realizzazione dei traguardi dell’e deglidi neutralità climatica dell’UE; per rispondere ai futuri miglioramenti dei dati di carattere climatico e dei modelli dei rischi climatici oppure alle modifiche della normativa e per affrontare le ulteriori sfide ambientali, nell’ambito del suo mandato di preservare la stabilità dei prezzi.