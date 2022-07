Covid, Costa: al momento no misure restrittive su tavolo Governo

(Teleborsa) - Sono poco più diregistrati nel nostro Paese nelle ultime(a fronte però di un numero decisamente piùcome succede nel post weekend) con il tasso di positività poco sopra il. Sonole vittime. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi, lunedì 4 luglio, come ogni giorno dal Ministero della Salute.. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista a RaiNews24 a proposito della pandemia di Covid-19 in Italia. "I dati ci dicono che siamo in una fase certamente positiva e gestibile, dobbiamo monitorare con grande attenzione. Valuteremo quelli che saranno gli scenari nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma credo che sia anche sbagliato dire che sarà un autunno catastrofico. Credo che oggi gli italiani, dopo due anni e mezzo di restrizioni e sofferenza,Dobbiamo dire con chiarezza - ha proseguito Costa - che il governo è pronto ad affrontare e a gestire qualsiasi scenario avremo di fronte, nella speranza di avere nel frattempo a disposizione vaccini nuovi e aggiornati,Lo ha detto Fpresidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici e della sezione di Bari, intervenendo a Bari al convegno dal titolo 'Lo strano caso Covid, prevedere l'imprevedibile'.Intanto, secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 nel nostro Paese aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora 138.303.139 dosi. Sonoe persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,11% della popolazione interessata. Sono 39.794.567 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,32% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.397.510.