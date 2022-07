Credem acquista azioni proprie

Credem

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 27 giugno e il 1° luglio 2022, complessivamente(pari allo 0,04% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,3910 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell’ambito del programma di acquisto di azioni comunicato al mercato in data 9 giugno 2022 a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.A seguito delle operazioni finora effettuate, Credito Emiliano detiene 456.713 azioni proprie pari allo 0,13% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,72% sui valori precedenti.