Cy4gate, nuovo contratto Cyber Intelligence

Cy4gate

(Teleborsa) -, gruppo operante nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, si è aggiudicato un contratto per la fornitura di una propria soluzione di Cyber IntelligenceIl contratto, dallaprevede la fornitura di innovativi moduli di cyber intelligence che integrano in un’unica suite le più recenti tecnologie proprietarie sviluppate dall’azienda in una combinazione supportata da dedicati algoritmi di intelligenza artificiale.L’obiettivo è di rendere più efficace ed efficiente l’utilizzo della suite stessa da parte del cliente, in un contesto caratterizzato dalla necessità di lavorare su big data per estrapolare informazioni che agevolino la decisione con un margine minimo di rischio.