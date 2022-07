ENI, accordo Versalis con Forever Plast per impianto riciclo plastiche a Porto Marghera

Eni

(Teleborsa) - Nuovo accordo tra, e, che si inserisce nel progetto di trasformazione del sito industriale a Porto Marghera., prevede l’acquisizione, in, della licenza per la realizzazione di un impianto di riciclo meccanico avanzato per la trasformazione di rifiuti plastici selezionati ottenuti dalla raccolta differenziata, in particolare polistirene e polietilene alta densità. La licenza acquisita da Forever Plast amplierà il portafoglio prodotti da materia prima riciclata e consoliderà la leadership di Versalis in Europa nel riciclo meccanico del polistirene per applicazioni ad alto valore aggiunto, tra cui gli imballaggi alimentari.in aree disponibili nel sito petrolchimico di Porto Marghera, avrà una capacità di trasformazione di rifiuti plastici già selezionati circa 50 mila tonnellate/anno con cui verranno prodotti compound di polimeri riciclati.L’accordo siglato oggi comprende, che permetterà di garantire i volumi per la crescita del portafoglio Versalis di prodotti riciclati e di consolidarne l’attuale vantaggio competitivo: nel 2020 la società ha, infatti, avviato una collaborazione grazie alla quale sono stati sviluppati i nuovi compound di polistirene con contenuto di riciclato fino al 75% a marchio Versalis Revive®, già disponibili sul mercato, destinati a imballaggi alimentari, isolamento termico e al settore elettrico.Lo sviluppo di un polo per il riciclo meccanico di Versalis a Porto Marghera è stato avviato nel 2021 con l’acquisizione della tecnologia e degli impianti di Ecoplastic, che utilizza come feedstock una materia prima seconda a base di polistirene espanso pre-trattata, e attualmente sono in corso tutte le attività relative al progetto, incluso l’iter autorizzativo., ha dichiarato: "Con questo accordo. Il punto di forza e di innovazione della tecnologia è la possibilità di riciclare plastiche anche per il mercato degli imballaggi alimentari, la più sfidante delle applicazioni in ottica di circolarità, consolidando la nostra leadership europea nei polimeri da riciclo".