"I campioni si raccontano", il XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini debutta a Firenze

(Teleborsa) - È tutto pronto per l'esordio delDomani, martedì 5 luglio, la kermesse sui grandi valori dello sport organizzata dallainaugura il programma dell'edizione 2022 con ilIl Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, accoglierà alcune delle leggende sportive selezionate quest'anno per ricevere il riconoscimento destinato ai modelli di talento ed etica. L'evento condotto da Ivan Zazzaroni – che si svolge per la prima volta a Firenze, città dove ha sede la casa madre del Gruppo Menarini – sarà trasmesso in diretta su RTV38 (canale 10 del digitale terrestre e in streaming sulla pagina Facebook Play38), dalle ore 21:20."Siamo orgogliosi di ospitare a Firenze, a Palazzo Vecchio, i campioni dello sport – dichiara ilche sarà presente alla serata –. Per una manifestazione che celebra forse il principio fondante dello sport stesso, quel fair play, quel rispetto dell'altro, che dovrebbe essere alla base di ogni disciplina e anche di ogni ambito della vita. Un sentito ringraziamento va a Menarini, azienda fiorentina di assoluta eccellenza nazionale e internazionale, che per prima ha creduto e lanciato questo progetto, nato oltre 25 anni fa, e che oggi continua il suo percorso di imprenditoria legata profondamente alla società e anche alla città in cui è presente da più di un secolo".Durante "I campioni si raccontano", gli ospiti che saliranno sul palco porteranno con sé le loro storie fatte di enormi successi e testimonianze dei più nobili principi dello sport. È questo il caso di, l'allenatore di calcio passato alla storia per il suo indimenticabile gesto di fair play compiuto nell'aprile 2019. L'ordine di lasciar segnare l'Aston Villa dopo il gol del vantaggio realizzato dai suoi giocatori del Leeds con un avversario a terra è costato alla squadra una promozione sfumata in Premier League, ma ha consacrato "El Loco" Bielsa nel pantheon dei giganti di correttezza sportiva. Al talk show targato Fair Play Menarini prenderanno parte anchevincitore dei due MotoGP 2007 e 2011, e il campione del nuotoL'eccellenza tricolore sarà interpretata dail "Ragazzo d'oro" del Trentino e la sua guida; e datiratrice professionista vincitrice della prima medaglia olimpica nella storia di San Marino ai Giochi di Tokyo 2020. Presente anche l'ex ostacolista statunitenseLasi terrà giovedì 7 luglio, in piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino, affidata ai presentatori Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano."Siamo davvero felici e onorati di portare a Firenze una rappresentanza dei nostri premiati 2022 – afferma–. Confidiamo che la diretta tv ci consenta di allargare il più possibile la platea di appassionati di questo meraviglioso premio. Il nostro invito alla visione è rivolto soprattutto ai più giovani, che attraverso il format ‘I campioni si raccontano' potranno scovare modelli di sport e di vita da cui prendere ispirazione nel loro percorso verso l'età adulta".