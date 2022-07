La mostra di opere d’arte "Mims Contemporaneo" apre al pubblico

(Teleborsa) - A partire dal 16 luglio, ilapre al pubblico la mostra “”, inaugurata dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, lo scorso 9 giugno.Leche, a partire da settembre - dopo la pausa del mese di agosto - si terranno il terzo sabato di ogni mese, si svolgeranno nella sede del Ministero di Piazzale Porta Pia durante la mattinata, suddivise in tre fasce orarie (10:00-11:00; 11:00-12:00; 12:00-13:00). Le visite sono illustrate dae i partecipanti, ai quali verrà consegnata la brochure con la descrizione delle opere esposte, hanno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. L’indirizzo per accedere alla mostra del Ministero è Piazzale di Porta Pia 1.Ledell’esposizione “Mims Contemporaneo”, affidate al Ministero in comodato gratuito, sono state realizzate da Maestri di riconosciuto valore, come Chiara Dynys, Giosetta Fioroni, Giovanni Frangi, Emilio Isgrò, Massimo Listri, Giulia Napoleone, Alessandro Papetti, Paola Pezzi, Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro, Pietro Ruffo, Sissi, Guido Strazza e Grazia Varisco. Sono collocate in diversi spazi dell’edificio, all’ingresso, negli ambienti di rappresentanza, nello studio del Ministro e negli uffici dello staff di Gabinetto, nei corridoi e nelle aree di accoglienza degli ospiti.