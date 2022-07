Seduta positiva a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio positivo nella prima seduta della settimana per la Borsa di Tokyo che segue la scia al rialzo del mercato azionario americano mentre gli investitori attendono ulteriori segnali dai dati macroeconomici per delineare l'andamento dell'inflazione a livello globale.L'indice giapponeseavanza dello 0,61%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente.In frazionale calo(-0,21%); sulla stessa linea, in discesa(-0,82%).Sui livelli della vigilia(-0,04%); in denaro(+1,11%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,22%, mentre il rendimento deltratta 2,85%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 41,4 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥).