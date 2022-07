A2A, nuova linea di credito Sustainability-Linked da 410 milioni di euro

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto unadella durata di 3 anni, collegata al raggiungimento di tre obiettivi in ambito Social e Governance. La linea prevede un meccanismo di aggiustamento del margine sia che A2A raggiunga i target prefissati (step down) sia nel caso in cui il gruppo non raggiunga tali obiettivi di sostenibilità (step up).Il margine della nuova linea di credito è legato ai target strategici definiti nell'aggiornamento del Piano Strategico presentato lo scorso gennaio. Il primo obiettivo riguarda il tema della salute e della sicurezza e in particolare la riduzione dell'indice di; il secondo è legato alle politiche di Sustainable Procurement, nello specifico l'aumento della percentuale dell'ordinato a; infine, il terzo target concerne le pari opportunità con la riduzione del(Gender Pay Gap).Il risparmio dovuto al raggiungimento dei target andrà a beneficio delle comunità: l'importo verrà, ente non profit promosso da A2A e dalle Fondazioni AEM, ASM e LGH, nato per supportare coloro che si trovano in situazioni di fragilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.La nuova linea di credito sostenibile ha visto protagonistanel ruolo di "",CIB eCIB nel ruolo di "", Banca Nazionale del Lavoro nel ruolo died è stata sottoscritta da 6 primari istituti finanziari globali: BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Santander CIB (insieme nel ruolo di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners) e. A2A è stata assistita dallo studio legale Orrick.