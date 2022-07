Anief, docente precario entra in ruolo dopo oltre 10 anni di supplenze: riconosciuto anche un indennizzo

(Teleborsa) - Ancora una sentenza che assegna ad unlo stesso trattamento dei colleghi di ruolo: stavolta, ilha assegnato oltre 7 mila euro, più la rivalutazione, gli interessi e la collocazione stipendiale su un “gradone” maggiore, ad un insegnante della scuola superiore entrato in ruolo nel 2020, che aveva svolto supplenze a partire dal 2016. I legali dell’, che hanno difeso il docente, hanno lamentato “il mancato riconoscimento dell’e dei connessi”.Hanno quindi ottenuto il cospicuoe ottenuto anche la corretta assegnazione in una fascia stipendiale maggiore, “tenuto anche conto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, C.C.N.L. 4/8/2011”. Alla base del ricorso, ancora una volta è stata posta la mancata considerazione dell’amministrazione per “la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell’unione europea 28 giugno 1999/70/ce”.