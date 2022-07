Enav, per Mediobanca è titolo del mese tra le Mid & Small Cap italiane

Mediobanca Securities

(Teleborsa) - E' positiva la valutazione dinei confronti del titolo Enav, confermando un ratingcone indicando Enav come titolo del mese nell'ambito delle Mid & Small Cap italiane.Gli esperti segnalano che "" a causa della percezione dei rischi per il traffico aereo e dei rischi regolatori. Mediobanca resta convinta che il titolo sia sottovalutato essendo, il traffico in rapido migliorando ed essendosi conclusa la revisione regolatoria con approvazione del piano di performance italiano.Come già detto, a supporto del titolo, vi è la recenterelativo al terzo periodo regolatorio 2022-2024, che ha confermato il ritorno ad una regolamentazione “standard”, nonché una forte ripresa del traffico aereo, che sta mostrando livelli quasi pre-covid. Infatti,, in cui le rotte di sorvolo, sono sostanzialmente triplicate rispetto allo scorso anno, ed hanno registrato un valore pari al 97% di quello registrato nello stesso mese del 2019 ed in ulteriore miglioramento rispetto i dati di aprile 2022.Quindi nel complesso ", durante l’attuale stagione estiva".