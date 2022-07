Femsa entra in Europa acquistando Valora per massimi 1,2 miliardi di dollari

FEMSA

(Teleborsa) - Fomento Económico Mexicano (), azienda leader nel settore della vendita al dettaglio e delle bevande con un fatturato totale di oltre 27 miliardi di dollari nel 2021, ha annunciato oggidell'azienda svizzeraper 260 CHF per azione. Ciò equivale a un premio del 57,3% al prezzo medio degli ultimi 60 giorni di negoziazione e del 52% al prezzo di chiusura del 4 luglio 2022. FEMSA finanzierà fino aconSulla base di una fairness opinion esterna, il consiglio di amministrazione di Valora hadi FEMSA. Il più grande azionista individuale di Valora, che possiede una quota di circa il 17%, sostiene l'offerta e si impegna a portare tutte le sue azioni nell'ambito di questa offerta. Valora continuerà ad avere sede a Muttenz (Svizzera) e assumerà laper FEMSA.FEMSA gestisce la più grande catena di minimarket in Messico e America Latina, oltre a oltre 3.600 farmacie in quattro paesi dell'America Latina, e controlla il più grande imbottigliatore in franchising di prodotti Coca-Cola al mondo in termini di volume delle vendite (Coca Cola FEMSA). FEMSA è il secondo maggiore azionista del gruppoed è. Nato come birrificio nel nord del Messico nel 1890, FEMSA ha poi diversificato le proprie attività nella produzione, distribuzione e vendita al dettaglio. Oggi è una delle più grandi aziende dell'America Latina, con oltre 25.000 punti vendita al dettaglio e 320.000 dipendenti in 13 paesi.Valora ha circa 2.700 punti vendita di piccole dimensioni situati in località molto frequentate in Svizzera, Germania, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi. Possiede diversi marchi, tra cui Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, ed èFEMSA e Valora si aspettano che l'operazione dia un impulso positivo allo sviluppo del business europeo e acceleri la crescita sfruttando le risorse di entrambe le società. "Laderivanti dalla sovrapposizione delle reti di vendita al dettaglio, pertanto non si prevede che ci sarà un impatto negativo sulla forza lavoro a causa della transazione", si legge in una nota.