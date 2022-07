Il comparto sanitario italiano mostra segnali di resistenza (+0,69%)

indice delle aziende sanitarie

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano ilIlha aperto a 243.631,1, in crescita dello 0,69% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,58% a 822.Tra i titoli del, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,49%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%.Tra i titoli adell'indice sanitario, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,14%.Tra ledi Piazza Affari, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,98%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%.