OPA Assiteca, Howden Italia Holdings al 99,2% del capitale

Assiteca

(Teleborsa) - Si è concluso in data odierna il periodo di adesione relativo all’o OPA ) totalitaria, obbligatoria,su n. 2.007.978 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.Sulla base dei, dal 15 giugno 2022 al 5 luglio 2022 (estremi inclusi) sono state portate complessivamente in adesione all’Offerta n. 1.665.747 azioni Assiteca, pari a circa il 3,903% del relativo capitale sociale e al 82,956% delle azioni Assiteca oggetto dell’Offerta.Howden Italia Holdings, alla Data del Documento di Offerta, deteneva complessive n. 40.665.375 azioni ordinarie Assiteca, pari a circa il 95,295% del relativo capitale sociale. Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (se confermati), Howden Italia Holdings verrà a detenere complessive n. 42.331.122 azioni Assiteca, pari a circa il 99,198% del capitale sociale.Ildell’Offerta - pari a Euro 5,624 per ciascuna azione Assiteca - ai titolari delle azioni Assiteca portate in adesione durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento di proprietà a Howden Italia Holdings di tali azioni, avverrà il 12 luglio 2022.Borsa Italiana disporrà che le azioni dell’Emittente siano sospese delle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan nelle sedute dell’11 e 12 luglio 2022 e revocate dalle negoziazioni a partire dalla seduta del 13 luglio 2022.