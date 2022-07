Seduta molto negativa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (-2,11%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

small-cap

Unieuro

Basicnet

Netweek

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 112.033,9 con una perdita di 2.368,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 434, dopo una partenza a 439.Tra ledi Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%.