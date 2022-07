Sicurezza sul lavoro: Unindustria e Luiss Business School premiano Aspi e Mario Guerrucci srl

(Teleborsa) - Ilper la categoria "Grandi imprese" eper la categoria "Piccole e Medie Imprese" vincono laorganizzato daObiettivo dell'iniziativa – spiega una nota – è "valorizzare l'impegno di quelle imprese associate che, nell'ultimo biennio, hanno realizzato progetti nel campo dell'informazione, formazione, prevenzione e utilizzo di tecnologie digitali applicate alla sicurezza". Le aziende vincitrici sono state premiate con la partecipazione gratuita all'promosso ed erogato da Luiss BS, della durata di 3 mesi e del valore di 8mila euro."Nel corso del primo anno di attività del Gruppo tecnico 'Salute e sicurezza sul lavoro' di Unindustria di cui sono presidente, ho pensato di promuovere in maniera innovativa la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – dichiaraideatore dell'iniziativa –. Investire in formazione, informazione e prevenzione rappresenta la condivisione anche di valori etico-sociali, dove salute e sicurezza non sono considerati costi e mera applicazione di norme legislative, ma devono costituire un patrimonio culturale condiviso da parte di tutta l'azienda, con il coinvolgimento attivo di tutte le figure interessate, proprietà, dipendenti e manager. La prima edizione del premio Sicurezza Unindustria ha l'obiettivo di premiare le 2 aziende associate, per la categoria Piccole e medie imprese e categoria Grandi imprese, che si sono distinte nel Lazio per aver messo in campo, nell'ultimo biennio, progettualità innovative, investendo nella diffusione di comportamenti sicuri, consapevoli e responsabili che possano diventare delle vere best practicie all'interno del nostro sistema associativo"."La rivoluzione digitale sta radicalmente modificando i modelli di business delle imprese, impattando anche sull'organizzazione e sui processi aziendali: le innovazioni legate alle nuove tecnologie possono essere una valida occasione per migliorare i livelli di sicurezza, salute e benessere all'interno delle aziende – ha affermato–. Il tessuto aziendale è chiamato ancora una volta ad affrontare nuove sfide progettuali e organizzative per tutelare la sicurezza sul lavoro, integrando l'industria 4.0 nei processi di safety management. Il nostro Executive Programme in Safety Management è volto a offrire una risposta alla crescente domanda, avanzata da aziende private e pubbliche, di competenze professionali specifiche e qualificate nella prevenzione dei rischi e nella gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro. In questo contesto, l'iniziativa che oggi vede vincitori Mario Guerrucci srl e Gruppo Autostrade per l'Italia rappresenta, senza dubbio, un importante tassello nella campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro".Al termine dell'evento di premiazione,ha presentato i risultati dell'promossa dal Gruppo tecnico Salute e Sicurezza sul lavoro di Unindustria.