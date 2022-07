Wall Street riapre in rosso con allarme recessione

S&P-500

(Teleborsa) - Partenza in rosso per la borsa di Wall Street che riapre oggi i battenti dopo il lungo weekend per la festività nazionale, ieri, dell'Indipendence Day del 4 luglio.Sul sentiment pesano le. L'attenzione degli investitori si concentra ora su, in arrivo domani mercoledì 6 luglio, durante la quale il costo del denaro è stato aumentato di 75 punti base: il mercato stima un'altra stretta di uguale dimensione questo mese e vede i tassi al 3,25-3,5% entro la fine dell’anno.Altro importante appuntamento è venerdì 8 luglio quando sarà il turno dei dati sull’, dove a giugno si stima un rallentamento della crescita dei posti di lavoro. L'agenda macroeconomica di oggi prevede invece, un aggiornamento sugli ordinativi industriali.Il listino USA scambia con una pesante flessione dell'1,62%; sulla stessa linea, l'crolla dell'1,71%, scendendo fino a 3.760 punti. Depresso il(-1,83%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-1,68%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,03%),(-2,84%) e(-2,19%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,88%.In apnea, che arretra del 3,09%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,03%.(+1,64%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,76%.Scende, con un ribasso del 4,13%.Crolla, con una flessione del 4,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,9 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità).