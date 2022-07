Aeroporto di Bologna, assunzioni per stagione estiva su ripresa voli

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha rafforzato il proprio organico inserendo oltrenelle aree security, parcheggi e facilitatori, vista la ripresa del settore e l'aumento dei passeggeri. Inoltre, AdB e i sindacati hanno deciso di procedere con il mese di luglio adi contratti di lavoro a tempo determinato, stabilizzazioni che a causa del Covid non si erano potute realizzare dal 2020.La società che gestisce lo scalo ha anche deciso anche dioltre al periodo emergenziale, sottoscrivendo un apposito accordo quadro con le Organizzazioni Sindacali. Per AdB, dove la maggior parte delle persone lavora comunque in presenza, il lavoro agile si inserisce in un contesto di miglioramento dei processi lavorativi, di(ad esempio: ingresso con orario flessibile per i non turnisti dalle 8 alle 11) e di politica del welfare e wellbeing.