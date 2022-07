Altra seduta in rialzo per l'indice delle aziende sanitarie (+1,82%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'L'ha aperto a quota 247.149,59 e ha chiuso a 249.272,78, balzando dell'1,82% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è attestato a 834,39 dopo un avvio a quota 822,49.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, risultato positivo per, che lievita del 2,77%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,74% sui valori precedenti.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,77%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,93% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,89%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,49%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,12%.