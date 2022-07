G.M. Leather presenta domanda ammissione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, azienda vicentina attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell'arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell'automotive aftermarket, ha presentato laalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il gruppo, fondato dalla, è attivo da oltre 45 anni nel settore della concia e lavorazione pelli, con sede ad Arzignano (Vicenza), nel più grande distretto conciario italiano. G.M. Leather e la controllata SNAM si occupano delle attività didella materia prima esia della materia prima che del prodotto finito, mentre la filiera produttiva è presidiata sia attraverso la controllata Genesi, che si occupa dellea maggiore valore aggiunto e personalizzazione, sia attraverso partner attivi nel distretto nelle attività di lavorazione maggiormente standardizzate. Nel 2021 il gruppo ha realizzatoper 49,7 milioni di euro, di cui il 76,2% all'estero e il 23,8% in Italia."La Borsa rappresenta, che vedrà la realizzazione del già avviato programma di espansione e consolidamento geografico e della gamma di prodotti - ha commentato la- Vorrei ringraziare tutto il team di G.M. Leather per il lavoro svolto, certo che il capitale umano sia la chiave per il successo di ogni progetto di sviluppo, e gli investitori che crederanno in noi, comprendendo l’unicità e la qualità della nostra proposta industriale e commerciale".Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, G.M. LeatherIntegrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Arpe Group in qualità di Advisor Finanziario, dallo studio legale ADVANT Nctm in qualità di Advisor Legale dell'Emittente, da Nexia Audirevi in qualità di Società di Revisione e Fiscal Advisor.