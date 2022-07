Incertezza e volatilità a Wall Street. Fed: stime su inflazione sono peggiorate

Dow Jones

(Teleborsa) - Incertezza e volatilità regnano a Wall Street, specie dopo che la Federal Reserve ha ammesso il rischio che l'inflazione in USA potrebbe consolidarsi. Dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana, tenutasi il 14 e 15 giugno scorso, è emersa l'intenzione e la conferma da parte del board della Fed di mantenere il rialzo dei tassi perché le stime sui prezzi sono peggiorate e dunque un ritocco all'insù del costo del denaro a luglio da 0,50 a 0,75 punti è "appropriato".Secondo i banchieri centrali statunitensi "le prospettive economiche giustificano muoversi verso una linea di policy restrittiva". E "riconoscono la possibilità che se le pressioni inflazionistiche elevate dovessero persistere potrebbe essere appropriata una linea ancor più restrittiva".Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,30%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.825 punti. Senza direzione il(+0,11%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,15%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,35%),(-0,89%) e(-0,84%).Al top tra i(+1,20%),(+1,08%),(+0,95%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,59%.(+5,75%),(+2,38%),(+2,05%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,31%.Scende, con un ribasso del 5,04%.Crolla, con una flessione del 4,17%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 53,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51,6 punti; preced. 53,4 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,3 punti; preced. 55,9 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità).