Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Sul fronte macroeconomico, glitedeschi sono aumentati a maggio (battendo le aspettative e invertendo la tendenza dopo tre mesi consecutivi in calo), mentre sono arrivati segnali contrastanti dallain Spagna nel mese di maggio. Leggero aumento per ildell'Eurozona a maggio.Sale la borsa di Londra, nonostante le. Ieri si sono dimessi il ministro dell’Economia e delle Finanze del Regno Unito, Rishi Sunak, e il ministro della Salute, Sajid Javid, mentre stamattina sono arrivate le dimissioni di altri ministri di minore importanza. L'accusa rivolta al primo ministro è quella die di non mostrare integrità nella gestione di questioni spinose.Per quanto riguarda le nuove quotazioni, sale nel primo giorno a Piazza Affari, il principalenel settore dell'innovazione digitale 3D;, azienda vicentina attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha presentato ladi ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,75%. L'è sostanzialmente stabile su 1.761,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,65%.Invariato lo, che si posiziona a +198 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,14%.avanza dell'1,31%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,67%, e svettache segna un importante progresso dell'1,52%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,63%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 22.836 punti. In rialzo il(+1,17%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,17%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita dell'8,03%.Brilla, con un forte incremento (+3,52%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,61%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,04%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.scende dell'1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.di Milano,(+4,67%),(+4,08%),(+3,45%) e(+3,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,63%.In perdita, che scende del 2,60%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,6%; preced. -1,8%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,4%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,4%; preced. 4%)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti).