Ribasso del comparto del commercio in Italia (-0,87%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Ftse SmallCap

Unieuro

Basicnet

(Teleborsa) - Ribasso per il, a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 108.816, in discesa di 941,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 441, dopo aver avviato la seduta a 429.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,47%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.