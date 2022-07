Si muove in territorio negativo l'indice del settore costruzioni italiano (-0,85%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

mid-cap

Maire Tecnimont

Ariston Holding

Carel Industries

bassa capitalizzazione

SIT

Trevi

Somec

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 30.809,5, in calo dello 0,85%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 422, dopo aver avviato le contrattazioni a 418.Tra leitaliane, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.scende del 2,70%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,25%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, composto ribasso per, in flessione del 2,86% sui valori precedenti.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.