Wall Street contrastata, ottimo il Nasdaq

(Teleborsa) -, che nella giornata precedente era rimasta chiusa per la festività dell'Independence Day. Sessione comunque debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,42% sul, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 3.831 punti.la prestazione del(+1,68%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,48%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,66%),(+2,28%) e(+1,24%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,01%),(-3,43%) e(-2,00%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,13%),(+2,40%),(+1,89%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,70%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.(+8,52%),(+8,12%),(+7,68%) e(+7,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,62 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,46%.Sensibili perdite per, in calo del 3,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,3 punti; preced. 55,9 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -85 Mld $; preced. -87,1 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità).