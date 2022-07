AdR accoglie a Fiumicino la bandiera olimpica e gli Azzurri

(Teleborsa) - Ladei, consegnata a Orano, in Algeria, al sindaco di Taranto,, che vedrà la sua città ospitare dal 13 al 22 giugno del 2026 la 20/ma edizione della manifestazione, è arrivata all'con un volo speciale di Ita Airways. Rientrati a Roma con lo stesso aereo anche gli ultimi componenti della squadra azzurra protagonista a Orano, con 159 podi conquistati nelle varie discipline (48 ori, 50 argenti e 61 bronzi). Risultato, questo, che ha consentito all'Italia di vincere per la 14/a volta nella storia dei Giochi "a tre cerchi" la classifica del medagliere per nazioni davanti a Turchia (108) e Francia (81).Ad accogliere sottobordo con un lungo applauso l'arrivo della bandiera portata dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e degli azzurri, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano,il sottosegretario per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale,, e la Vice President External Relations e Sustainability di Aeroporti di Roma,"Che bello vedervi qui con la bandiera dei Giochi del Mediterraneo e con le tante medaglie vinte in Algeria. In questa occasione, ci tengo a rinnovare una volta di più la nostra piena accoglienza agli atleti ed è per questo che proprio di recente abbiamo siglato uno specificocon il", ha dichiarato Pamio. "Come Aeroporti di Roma siamo davvero fieri di metterci a disposizione della nostra comunità territoriale e dei valori dello sport. Questo - ha aggiunto - fa parte della nostra volontà di fare sistema nella promozione dell'eccellenza dell'Italia all'estero. Cinque edizioni primi nel medagliere e questo coincide con il fatto cheper cinque anni di seguito è prima per la qualità dei servizi in Europa. Le eccellenze, quando lavorano insieme, portano sempre degli ottimi risultati".