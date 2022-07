Altea, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

Altea Green Power

(Teleborsa) - Integrae SIM ha aumentato a(da 3,25 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, e confermato ilsul titolo a "". La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha annunciato di aver siglato undi sistemi di accumulo di energia elettrica di stoccaggio con la società irlandese Aer Soléir.Alla luce della sottoscrizione del nuovo importante contratto, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, si aspettano un2022 pari a 18,50 milioni di euro, con unpari a 8,50 milioni di euro, corrispondente ad unadel 45,9%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 36,50 milioni di euro (CAGR 2021-2026 del 42,47%) nel 2024, con EBITDA pari a 13,50 milioni di euro (corrispondente ad un EBITDA margin del 37%), in crescita rispetto a 2,15 milioni di euro del 2021 (corrispondente ad un EBITDA margin del 34,5%).