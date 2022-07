Andamento negativo per il comparto sanitario italiano (-1,10%), borsa Piazza Affari: in discesa Amplifon

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

DiaSorin

small-cap

GPI

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 250.250,6, in contrazione dell'1,10%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 838, dopo aver avviato la seduta a 835.Nel, composto ribasso per, in flessione del 2,36% sui valori precedenti.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Tra ledi Milano, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,47%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.