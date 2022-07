Beauty & Business, finanziamento EGS per 10 milioni da Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, azienda del gruppo Alfaparf che produce prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l'estetica, ha ricevuto undaper i suoi. Il finanziamento S-Loan ESG è destinato al piano che prevede l'incremento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e la compensazione delle emissioni di CO2 dell'energia proveniente da fonti fossili, oltre che l'introduzione di programmi per promuovere la cultura della sostenibilità tra clienti e/o fornitori.L'operazione rientra nellaa Intesa Sanpaolo per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap italiane. Entro il 2026, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea."La sostenibilità d’impresa è un valore fondante della nostra cultura aziendale ed un elemento chiave della strategia di sviluppo del gruppo - ha dichiarato- Il gruppo è concretamente impegnato a dare il proprio contribuito per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, attraverso una serie di progetti ed azioni in campo ambientale, sociale, economico e di governance"."Abbiamo erogato in Lombardia oltre 1 miliardo di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan in favore di PMI che, come Beauty & Business, sempre più si orientano verso obiettivi ESG, come la riduzione del proprio impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance - ha commentato- Cresce la consapevolezza, in un numero sempre maggiore di imprese, che essere green e condividerne l’orientamento conviene e consente sia un più agile accesso al credito sia un miglioramento dei livelli di competitività, di fatturato e di redditività".