ERG perfeziona acquisto 18 impianti fotovoltaici in Italia

ERG

(Teleborsa) -, tramite la propria controllata ERG Solar Holding 2, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione da ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V. del 100% del capitale di MP Solar B.V., proprietaria, tramite sette società italiane, di diciotto impianti fotovoltaici in esercizio.Gli impianti, con unaed una produzione complessiva annua di 46 GWh, sono entrati in esercizio tra la fine del 2010 e il 2011 e beneficiano del regime tariffario.Ilin termini di enterprise value al 31/12/2021 è di 128 milioni di euro e l’ Ebitda 2021 è pari a 16,6 milionidi euro.