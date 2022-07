Eventi e scadenze del 7 luglio 2022

Levi Strauss

Mondo Tv Suisse

Telecom Italia

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioAttività istituzionali - Visita Ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica dello ZambiaBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaOCSE Global Forum on Productivity - La Conferenza annuale dell'OCSE sulla produttività riunisce politici di alto livello, accademici, rappresentanti del settore privato ed esperti in materia di produttività14.00 - TIM - Capital Market Day - La Conferenza stampa del Capital Market Day di TIM si svolge a Roma. Interverrà Pietro Labriola, Amministratore DelegatoTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti