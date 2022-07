Fineco, raccolta netta semestre supera 5,6 miliardi

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di giugno ladiè stata pari a 851 milioni di euro (+7% a/a da 796 milioni di giugno 2021), evidenziando anche in una "fase di mercato particolarmente complessa" la solidità del percorso di crescita della Banca.L’asset mix evidenzia un interesse nei confronti degli investimenti anche nell’attuale contesto di incertezza: la componente gestita registrapari a 247 milioni, mentre quella amministrata supera la soglia di 1 miliardo, grazie anche alla sottoscrizione del nuovo Btp Italia. La componente diretta è invece negativa per 440 milioni.A conferma del costante miglioramento della qualità dei clienti che scelgono Fineco come piattaforma transazionale di riferimento, nel corso del mese sono state pagate dalla clientela 442 milioni di imposte (+28% a/a)., sostanzialmente in linea con il risultato record dello stesso periodo del 2021. A conferma della capacità del modello di business di rivelarsi efficace in ogni situazione di mercato, iin giugno sono stimati a 17 milioni, mentre la stima da inizio anno è di circa 107 milioni. Nel primo semestre 2022 sono stati registrati 24,4 milioni di ordini eseguiti., nonostante un contesto particolarmente complesso - dichiara-. Si tratta di un risultato che conferma da un lato l’efficacia di un modello di business in grado di affrontare fasi di mercato difficili, dall’altro una sempre. Infatti, i nostri clienti apprezzano il supporto dei nostri professionistiper una consulenza qualificata, ma anche l’efficienza di una piattaforma transazionale integrata. Un’evidenza, quest’ultima, confermata dal".