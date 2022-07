Frodi creditizie, sviluppo e-commerce fa salire casi ma calano importi medi

(Teleborsa) - Lesono state, in aumento del 31,1% rispetto al 2020 soprattutto grazie al continuo sviluppo degli acquisti online (+18% nel 2021), che ha contribuito alla crescita dei casi perpetrati sui canali virtuali, dove le verifiche possono essere meno efficaci. Complessivamente, il danno stimato raggiunge i 124,6 milioni di euro, stabile rispetto al 2020, in quanto c'è una diminuzione dell', che si attesta a(-23,3% rispetto all'anno precedente). Sono i dati che emergono dall'Osservatorio sulle Frodi Creditizie e i furti di identità realizzato da CRIF-MisterCredit."Spesso la vulnerabilità alle frodi è accresciuta da, ad esempio con la disinvolta pubblicazione sul web e sui social di dati anagrafici e identificativi o di informazioni personali che possono essere utilizzate dalle organizzazioni criminali per ricostruire false identità - commentadella linea Mister Credit di CRIF - Per questo è indispensabile che i consumatori pongano la massima attenzione nel proteggere adeguatamente la propria identità digitale, attivino un sms di allerta per controllare le transazioni con la carta di credito e sistemi che avvisano tempestivamente nel caso i dati personali vengano utilizzati per chiedere un finanziamento o se stiano indebitamente circolando sul web".Nel 2021 il numero di casi rilevati si è concentrato su importi(+52% rispetto al 2020). Si registra, inoltre, un notevole aumento dei casi di frode con importi compresi, che passano dal 9,6% al 14% del totale (+45,7%), e quelli con valore superiore ai 10.000 euro, che arrivano al 12,7% (+13,9% rispetto alla precedente rilevazione). Dall'ultima rilevazione risultano in calo solamente i casi di importo compreso tra 1.500 e 3.000 euro (-28,9%) e quelli(-10,1%).Tra le forme tecniche di credito in cui si registra il maggior numero di casi fraudolenti, i(quali auto, moto, articoli di arredamento, elettronica ed elettrodomestici), nonostante rappresentino anche nel 2021 la principale tipologia di finanziamento più colpita con il 34,4% del totale, fanno segnare una flessione del -30%. Si registra invece, un aumento dell'importo medio del +17,5% rispetto al 2020.Continuano ad aumentare le frodi sui(+56,6%), che con il 22,5% del totale dei casi si posizionano al secondo posto per tipo di operazione, mentre le frodi sullefanno segnare una crescita del + 59,7% rispetto al 2020. Secondo CRIF, nel 2021 hanno iniziato a emergere casi di frode sulla rateizzazione di acquisti e-commerce (le così dette formule Buy now, pay later), anche se ancora ricoprono una fetta residuale (0,2% del totale).Analizzando il dettaglio dei beni e servizi acquistati con un prestito finalizzato ottenuto in modo fraudolento, emerge che il 40,7% dei casi ha per oggetto l'acquisto di, in crescita del +25,3% rispetto alla rilevazione del 2020. Una quota significativa dei casi ha riguardato anche il comparto dell'(9% del totale) e quello auto e moto (8,8% del totale). Seguono i finanziamenti per l'(6,1%) e quelli per interventi sugli immobili e ristrutturazioni (5,4%).Lamaggioranza delle vittime è rappresentata da(63,5% del totale). Rispetto al 2020, la distribuzione dei casi per genere vede un ulteriore aumento degli uomini (+2,7%). La fascia di età nella quale si rileva il maggior incremento dei casi è quella degli(+8%) mentre diminuiscono gli(-6,9%). La fascia compresa tra i 41 e 50 anni segue i più giovani come segmento maggiormente colpito dal fenomeno, con il 22,5% delle vittime.Per quanto riguarda le regioni in cui sono state rilevate le frodi, la ripartizione dei casi mostra una maggiore incidenza in(con un peso del 16,7% sul totale)e Puglia, seguite da Lazio e Calabria. Se la Campania rimane stabile al primo posto, alle sue spalle vi sono dei cambiamenti nelle prime posizioni della classifica: la Sicilia (con l'11,8% dei casi totali) supera la Lombardia (11,4%), mentre la Calabria (7%) sorpassa il Piemonte (6%).