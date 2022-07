In forte rialzo la Borsa di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per, insieme alle altre piazze asiatiche, dopo la seduta volatile registrata a Wall Street la vigilia. Nessuna sorpresa ieri sera daiche hanno evidenziato la determinazione della banca centrale americana a proseguire con energici rialzi dei tassi per contrastare l'alta inflazione.L'indice giapponesetermina in rialzo dell'1,54%; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,92%.Senza direzione(-0,06%); balza in alto(+2,17%).Positivo(+0,74%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,52%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,24%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥).