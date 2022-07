L'indice delle società High Tech italiane brillante (+2,69%), corre It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 117.720,8, balzando del 2,69% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 24 punti, dopo un avvio a quota 660.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,81% sui valori precedenti.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,14% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,93%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo dell'11,51%.Bene, con un rialzo del 3,62%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,62%.