La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) -, che mostra un guadagno dello 0,79% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.893 punti. In netto miglioramento il(+1,87%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,22%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+3,88%),(+2,25%) e(+1,74%).Sul, sono aumentate oltre le attese le richieste di sussidio allanegli USA nell'ultima settimana, sono cresciuti i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di giugno ed è diminuito ilamericano nel mese di maggio. Sono aumentate , contro attese per un calo, lenell'ultima settimana, mentre sono saliti meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas.Tra i titoli sotto osservazioni ci sono(dopo che il board ha approvato unquattro per uno che renderà più facile per gli investitori possedere azioni),(il Wall Street Journal ha riferito che colossoè inper circa 40 miliardi di dollari),(ha annunciato un accordo con una sussidiaria diperche supportino la sua futura flotta di veicoli spaziali).Tra i(+4,03%),(+3,15%),(+3,07%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Preda dei venditori, con un decremento dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+8,48%),(+7,24%),(+6,88%) e(+6,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -84,9 Mld $; preced. -86,7 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 270K unità; preced. 390K unità).