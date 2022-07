LifeSafe si è quotata su AIM Londra

LifeSafe

(Teleborsa) -si è. Si tratta di un'azienda che sviluppa prodotti per la sicurezza antincendio. Al centro della gamma di prodotti del gruppo c'è il fluido estinguente FER1000, per il quale LifeSafe è in procinto di ottenere un brevetto nel Regno Unito.L'ammissione ad AIM consentirà al gruppo di accelerare l'attuazione della propria strategia di crescita, sia in nuovi mercati che con nuovi prodotti. La società hacirca 3 milioni di sterline e ha unadi mercato di circa 16,6 milioni di sterline al momento dell'ammissione."Questaper continuare a catturare di più di quello che riteniamo sia un mercato in crescita con i nostri innovativi prodotti antincendio, offrendo allo stesso tempo un valore significativo per i nostri azionisti", ha commentato il CEO Neil Smith.